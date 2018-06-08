МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал коррупцию главной угрозой для страны.

"Коррупция — одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций", — написал украинский лидер в твиттере.

В четверг Верховная рада приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда, чтобы соответствовать требованиям Международного валютного фонда. Таким образом Киев намерен получить от МВФ очередной транш кредита. Ранее неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала Порошенко отозвать законопроект из парламента. По мнению экспертов, предложенный им документ не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

Ранее глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк обвинил власти в политической коррупции. По мнению министра, его вынуждали поддержать программу, предполагающую "раздачу денег на проекты депутатов-мажоритарщиков". Данилюк отметил, что был поставлен перед выбором "уйти или стать соучастником".