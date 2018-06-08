Президент Нигерии планирует официальный визит в Россию

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Нигерия занимается проработкой официального визита президента Мохаммаду Бухари в Россию, заявил журналистам посол страны в РФ Стив Дэвис Угба.

"Я бы хотел, чтобы президент приехал и посетил чемпионат мира, а также побывал в России, независимо от спортивного мероприятия. Так что мы работаем над официальным визитом сюда, мы хотим, чтобы он официально прибыл сюда и встретился с президентом Путиным",- сказал Угба.

По его словам, российские представители в Нигерии работают с нигерийскими властями по этому вопросу.

Посол выразил надежду, что нигерийский президент сможет сначала побывать на чемпионате мира в России, а затем уже нанести официальный визит.