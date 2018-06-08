Россия призвала талибов* позитивно отнестись к предложению о перемирии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Москва положительно оценивает предложенное президентом Афганистана Ашрафом Гани временное перемирие и призывает движение "Талибан"* позитивно отреагировать на эту инициативу, говорится в заявлении МИД РФ.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в четверг о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня. На время перемирия силы безопасности страны прекратят наступательные операции только против членов движения "Талибан"* и продолжат борьбу против террористической группировки "Исламское государство"* и других террористических организаций, поддерживаемых иностранными государствами.

"Призываем ДТ* (Движение талибов*) позитивно отреагировать на данную инициативу. Это решение стало бы шагом на пути к миру, позволило бы афганцам отметить праздник без опасений за свою жизнь и жизнь близких", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ подтверждает поддержку усилиям по запуску мирных переговоров между "Талибаном"* и правительством Афганистана, отмечается в заявлении.