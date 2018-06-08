Реакция на события на Украине. Июнь 2018 (18)

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минобороны назвало анекдотом утверждения о "перехвате" российского ракетного корабля украинским самолетом Ан-26 в Черном море.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, подобная "гротескная" новость говорит о том, что "неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что".

"Тем не менее нельзя исключать, что данный анекдот на самом деле — спланированная "эксклюзивная утечка" безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ", — подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что, "вероятно, по мере последующего усвоения ими "натовских стандартов" следует ожидать донесений об успешных "перехватах" российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров".

"Перехват" судна

Одесское издание " Думская " сообщило, что 2 июня в Черном море недалеко от острова Змеиный украинский военно-транспортный самолет Ан-26 перехватил малый ракетный корабль Черноморского флота.

Как утверждает украинская сторона, после обнаружения корабль стал уходить от преследования в открытое море.

В Госдуме сообщения о "перехвате" назвали хвастовством.