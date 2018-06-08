Бургер "Трамп-Ким": кафе Сингапура обновляют меню перед саммитом

Бургер Трамп-Ким в одном из ресторанов в Сингапуре

Бургер Трамп-Ким в одном из ресторанов в Сингапуре

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бургер "Трамп-Ким", тако "Человек-Ракета" и другие тематические блюда, созданные в честь саммита США — КНДР в Сингапуре, появились в местных ресторанах и барах, сообщает издание Strait Times.

Так, ресторан Wolf Burgers создал "Бургер за мир во всем мире", который сочетает традиционное корейское мясо барбекю — пульгоги, кимчи, маринованный дайкон с карамелизированным луком и американским острым сыром чеддер. Представители ресторана также отправили данное блюдо на пробу лидерам США и КНДР Дональду Трампу и Ким Чен Ыну, приложив письмо с приглашением. "Мы хотели бы пригласить Вас и председателя Кима в наше заведение, чтобы вы с ним могли попробовать бургер, созданный в честь вас и вашей исторической встречи", — говорится в письме.

В одном из отелей подают бургер "Трамп-Ким" вместе с традиционными корейскими рисовыми клёцками токк и картофелем фри. Чай со льдом под названием "Саммит" готовится с добавлением юджачха — корейского чая из цитрусовых, настоянных в меду. Считается, что сам по себе чай со льдом происходит из Америки

© REUTERS / Edgar Su Специальные коктейли к саммиту глав КНДР и США в одном из баров Сингапура © REUTERS / Edgar Su Специальные коктейли к саммиту глав КНДР и США в одном из баров Сингапура

Интересной новинкой стал парный сет коктейлей под названием "Броманс" (англ. bromance приятельские отношения между мужчинами. — Прим. ред.), который создал бар Hopheads. Напитки содержат кока-колу, текилу, темное пиво знаменитого японского бренда Asahi и традиционный корейский алкогольный напиток соджу из белого винограда. Как заявили создатели, коктейли идут в паре, поскольку "для броманса нужны двое". Посетители, которые закажут сет, смогут забрать домой оформленные в тематике саммита стикеры Трампа и Кима и значок мира во всем мире.

Местная сеть баров предлагает знаковое блюдо сингапурской кухни Наси Лемак "с изюминкой". В нем сочетаются традиционный рис, сваренный в кокосовом молоке, кимчи, американская говядина сухой выдержки, перцовая паста и анчоусы.

Среди других любопытных новинок "Ковбой-Кимчи Бургер", тако "Человек-Ракета", коктейли "Трамп" (напиток голубого цвета на основе бурбона) и "Ким"- красного цвета, с соджу.

Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна пройти в Сингапуре 12 июня.