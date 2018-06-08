Киев просчитывает варианты силовой операции в Одессе, заявил эксперт

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Киев просчитывает возможность силовой операции в Одессе, в том числе за счет размораживания приднестровского конфликта, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее неизвестные напали в Одессе на лидера местного "Автомайдана" Виталия Устименко, ранив его ножом. Кроме того, в мае неизвестные напали на экс-главу одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, он был госпитализирован. В связи с этим депутаты Верховной рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову с просьбой созвать заседание СНБО по ситуации в Одессе, сообщил депутат от партии "Батькивщина" Игорь Луценко, заявивший, что "мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс".

По словам Мартынова, степень недовольства населения Одессы политикой Киева достаточно высокая, но при этом "они запуганы обилием националистов, которых туда завезли пачками". "Чем это кончится — неизвестно, но на всякий случай власти в Киеве уже придумывают комбинации силовых мер", — сказал Мартынов, не исключив, что Киев может действительно начать силовую операцию в регионе.

"Напомню, что по соседству с Одесской областью находится Приднестровье, у них общая граница. Мне представляется, что именно через размораживание приднестровского конфликта все может быть реализовано сегодняшними украинскими властями. Также в Приднестровье находится ограниченная группа российских войск, российские миротворцы, и естественно, что в таком случае Россия не сможет остаться в стороне", — отметил эксперт.

По его оценке, риски размораживания приднестровского конфликта достаточно высоки. "Насколько мне известно, это один из планов, который вынашивается в Киеве властями и их кураторами в Вашингтоне", — добавил Мартынов.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по Приднестровью участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в формате "5+2" прошел в Вене в конце ноября 2017 года.