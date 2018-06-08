Киев просчитывает варианты силовой операции в Одессе, заявил эксперт

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Киев просчитывает возможность силовой операции в Одессе, в том числе за счет размораживания приднестровского конфликта, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По словам Мартынова, степень недовольства населения Одессы политикой Киева достаточно высокая, но при этом "они запуганы обилием националистов, которых туда завезли пачками". "Чем это кончится — неизвестно, но на всякий случай власти в Киеве уже придумывают комбинации силовых мер", — сказал Мартынов, не исключив, что Киев может действительно начать силовую операцию в регионе.
"Напомню, что по соседству с Одесской областью находится Приднестровье, у них общая граница. Мне представляется, что именно через размораживание приднестровского конфликта все может быть реализовано сегодняшними украинскими властями. Также в Приднестровье находится ограниченная группа российских войск, российские миротворцы, и естественно, что в таком случае Россия не сможет остаться в стороне", — отметил эксперт.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В переговорах по Приднестровью участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в формате "5+2" прошел в Вене в конце ноября 2017 года.