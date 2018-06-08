В Тегеране назвали условия для начала переговоров с Вашингтоном

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что переговоры между Ираном и США невозможны, пока Вашингтон говорит "языком угроз", сообщается на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

"Пока США не начнут говорить с уважением с великой древней и цивилизованной иранской нацией… а не на языке угроз и санкций, каких-либо перспектив для диалога с США в какой бы то ни было сфере представить нельзя", — сказал представитель МИД Ирана.

Касеми также добавил, что США и президенту Дональду Трампу лучше вместо того, чтобы надеяться на соглашение с Ираном, прекратить свои угрозы и санкции в отношении других стран и народов.

Накануне Трамп выразил надежду на то, что Иран начнет переговоры с США для заключения еще лучшей сделки

Президент США 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.