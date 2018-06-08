В ДНР сообщили о трех погибших за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Три человека погибли, шесть получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 1 по 7 июня на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили шесть человек, из которых трое военнослужащих и один ребенок 2002 года рождения… Погибли трое военнослужащих республики", — заявил представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 77 человек, ранения получили 154 человека. Всего с начала конфликта погибли 4644 человека, в том числе 76 детей.