В Испании правительство отменило контроль за финансами Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (587)

МАДРИД, 8 июн — РИА Новости. Правительство Испании приняло решение о снятии контроля Мадрида за счетами женералитета Каталонии, сообщила на пресс-конференции официальный представитель кабинета министров, министр образования Исабель Селаа.

"Мы договорились дать инструкции банкам с тем, чтобы правительство Каталонии могло совершать соответствующие платежи без необходимости проверки со стороны министерства финансов Испании", — сообщила Селаа по итогам первого заседания кабинета Педро Санчеса.

Решении о контроле за финансами женералитета было принято предыдущим испанским правительством Мариано Рахоя в разгар каталонского кризиса, в сентябре прошлого года с тем, чтобы не допустить финансирования "процесса", направленного на отделение Каталонии, из бюджета.

Селаа назвала снятие ограничений мерой, направленной на "политическую нормализацию".

Она также добавила, что вопрос о самоопределении Каталонии "вне рамок любых переговоров", назвав территориальную проблему главной в стране. "Перед нами стоит задача нормализовать ситуацию… С конституцией в одной руке и диалогом в другой", — заявила Селаа.

Педро Санчес готов встретиться с главой каталонского женералитета Кимом Торрой — как и "со всеми главами правительств автономных сообществ" — однако сроки неизвестны.

"Каталонская тема крайне важна для правительства, и главная роль в этом вопросе принадлежит председателю правительства", — добавила министр.

Испанское правительство также считает крайне важным европейское направление своей политики, и "постоянное присутствие на европейских советах министров". "Мы хотим, чтобы Европа видела, что Испания связана обязательствами европейского строительства", — сказала Селаа.

Лидер ИСРП Педро Санчес 2 июня принял присягу и официально стал премьер-министром Испании после того, как накануне конгресс депутатов вынес вотум недоверия правому правительству Мариано Рахоя.

В тот же день присягу приняли члены нового правительства Каталонии, что автоматически означало прекращение прямого правления Мадрида в автономном сообществе. В своем выступлении глава женералитета Ким Торра заявил о желании каталонских властей начать переговоры с новым испанским правительством.