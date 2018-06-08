Президент Руанды посетит Россию 12-15 июня

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Руанды Поль Кагаме посетит Россию с визитом 12-15 июня, прорабатывается возможность его переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, заявили РИА Новости в посольстве Руанды в Москве.

"Да, действительно, готовится визит президента. Он посетит Москву с 12 по 15 июня. Запланирована встреча с президентом Путиным", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что президент африканской страны, как ожидается, может посетить матчи чемпионата мира по футболу, который впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи первенства состоятся в 11 городах России, в том числе в Москве.

В конце прошлой неделе Руанду посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам переговоров его коллега Луиз Мушикивабо сообщила, что страны готовят "президентский визит".