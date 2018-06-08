Протестующие в Грузии готовы возобновить митинги

ТБИЛИСИ, 8 июн – РИА Новости. Организатор акций протеста в Тбилиси Заза Саралидзе недоволен мерами, принятыми грузинским правительством для расследования дела о гибели подростков, и намерен после 10 июня продолжить митинги, если власти не предпримут конкретные шаги.

В центре Тбилиси 31 мая начались акции протеста, которые продлились несколько дней. Саралидзе требует провести объективное расследование по делу гибели своего сына, который был убит зимой 2017 года. Он также призывал правительство уйти в отставку. Из-за протестов в отставку ушел главный прокурор Ираклий Шотадзе. Саралидзе заявил, что власти должны до 10 июня завершить расследование дела о гибели подростков, иначе митинги продолжатся.

"До 10 июня жду конкретных шагов. Всем известны мои планы. Я дал время до 10 числа и перечислил конкретных лиц, для задержания которых есть полные основания. Если их не задержат, то акции с требованием восстановления справедливости продолжатся",- заявил Саралидзе в пятницу журналистам.

Ранее в пятницу премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что грузинские власти уже предприняли ряд мер для стабилизации обстановки в Тбилиси, в частности, по его словам, была создана парламентская следственная комиссия, МВД приступило к повторному расследованию дела, а министерство юстиции начало консультации с представителями НПО и населением страны для выбора нового кандидата на пост главного прокурора страны.