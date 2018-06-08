Протестующие в Грузии готовы возобновить митинги

ТБИЛИСИ, 8 июн – РИА Новости. Организатор акций протеста в Тбилиси Заза Саралидзе недоволен мерами, принятыми грузинским правительством для расследования дела о гибели подростков, и намерен после 10 июня продолжить митинги, если власти не предпримут конкретные шаги.
"До 10 июня жду конкретных шагов. Всем известны мои планы. Я дал время до 10 числа и перечислил конкретных лиц, для задержания которых есть полные основания. Если их не задержат, то акции с требованием восстановления справедливости продолжатся",- заявил Саралидзе в пятницу журналистам.
Ранее в пятницу премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что грузинские власти уже предприняли ряд мер для стабилизации обстановки в Тбилиси, в частности, по его словам, была создана парламентская следственная комиссия, МВД приступило к повторному расследованию дела, а министерство юстиции начало консультации с представителями НПО и населением страны для выбора нового кандидата на пост главного прокурора страны.