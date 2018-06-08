На Украине завели дело против депутата, назвавшего Сенцова террористом

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статьям "госизмена" и "заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления" против депутата Евгения Мураева, назвавшего в телеэфире террористом режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за организацию терактов в Крыму.
"Генеральной прокуратурой Украины 8 июня внесено в Единый реестр досудебных расследований сообщение о совершении народным депутатом Украины Е. Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 2 ст. 383 (заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления) УК Украины", — написала в Facebook в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, уголовное дело начато в связи с заявлением Пашинского.