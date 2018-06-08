Пушков оценил угрозу Макрона "изгнать" США из "Большой семерки"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков скептически отнесся к угрозе президента Франции Эммануэля Макрона подписать соглашение с партнерами "Большой семерки" без учета мнения США.

По мнению Пушкова, европейские страны не готовы начать "бунт" против Соединенных Штатов, даже несмотря на напряженные отношения с Вашингтоном.

"Макрон пригрозил изгнать США из G7. Мысль оригинальная, но невыполнимая. Как бы Европа ни была раздражена, на такой бунт она не способна," – написал сенатор в твиттере.

Ранее Вашингтон ввел ввозные пошлины на поставку стали и алюминия, что вызывало резкую критику со стороны его европейских партнеров. Кроме того, по информации СМИ, Трамп отказался встречаться на полях саммита G7 с премьером Великобритании Терезой Мэй из-за неприязненного личного отношения. На фоне подобных разногласий некоторые европейские политики призвали вернуть Россию в состав "Большой восьмерки".