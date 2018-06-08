ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной ДНР обратилось к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой повлиять на украинских силовиков в вопросе создания демилитаризованной зоны в районе Донецкой фильтровальной станции.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам. На этой неделе Донецкая фильтровальная станция была остановлена и законсервирована по причине нестабильной ситуации в районе объекта и сохраняющейся опасности для жизни и здоровья сотрудников фильтровальной станции.

"Призываем СММ ОБСЕ, ООН, Международный комитет Красного Креста подключиться к проблеме вокруг Донецкой фильтровальной станции с тем, чтобы заставить украинское командование отвести своих боевиков от станции, сделать ее территорию для всех стороны демилитаризованной зоной, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе", — заявил Безсонов.

Он пояснил, что по предположению военного ведомства республики силовики пытаются вынудить ополчение ДНР на наступательные действия в районе Донецкой фильтровальной станции.