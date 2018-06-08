Журналист австрийской телерадиокомпании ORF Армин Вольф во время интервью президента РФ Владимира Путина в Кремле

Журналист австрийской телерадиокомпании ORF Армин Вольф во время интервью президента РФ Владимира Путина в Кремле

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф заявил, что интервью с российским президентом Владимиром Путиным было самым сложным в его карьере, сообщает Politico.

"Это было определенно самое сложное интервью, которое я когда-либо брал, по трем причинам. Во-первых, существует огромная разница между тем, когда я беру интервью в своей студии и когда — в Кремле <…> Во-вторых, синхронный перевод серьезно затруднял возможность спонтанной реакции. Третья проблема заключалась в том, что Путин — чрезвычайно хитрый собеседник, который делает все, чтобы усложнить жизнь интервьюера", — заявил Вольф.

По его словам, Путин обращает внимание на момент, когда его перебивают.

"Политики редко так делают. Они обычно или позволяют себя перебить, или продолжают говорить. А Путин акцентирует каждое прерывание, и после третьего или четвертого раза интервьюер уже кажется грубым или не особо заинтересованным в его ответах", — пояснил журналист.

Вольф также отметил, что российский президент часто отвечает вопросом на вопрос и "отвлекает внимание от заданной темы".

Путин дал интервью телеканалу ORF накануне визита в Австрию. Он ответил на различные вопросы как мировой повестки, так и внутренней политики.