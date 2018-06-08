Депутаты Рады устроили потасовку

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутаты Рады Юрий Береза и Александр Долженков подрались во время парламентского заседания, сообщает телеканал Newsone.

На кадрах с места события видно, как Береза подбежал к коллеге из "Оппозиционного блока" и схватил его за ворот пиджака. Парламентарии разняли нарушителей порядка, а Березу вывели из зала.

Украинские парламентарии не раз устраивали потасовки. Так, в апреле депутат Сергей Мельничук и его экс-коллега по фракции Дмитрий Линько подрались после телевизионного эфира. За месяц до этого парламентарий Владимир Парасюк отказался сдать оружие при входе в здание Рады и подрался с сотрудниками управления государственной охраны.