Киев внес в "черный список" еще трех российских деятелей культуры

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Министерство культуры Украины на основании обращения службы безопасности внесло еще трое российских деятелей культуры в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", говорится в размещенном в пятницу на сайте ведомства сообщении.

Согласно приказу минкультуры от 6 июня, в обновленный "черный список" попали российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров и актер Максим Щеголев.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, минкультуры Украины составляет на основании обращений совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Данный список постоянно пополняется новыми фамилиями.