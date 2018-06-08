Швейцария доставила в Донбасс химреагенты для очистки воды, заявили в Киеве

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Правительство Швейцарии доставило на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса 300 тонн химических реагентов для очистки воды, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Швейцарская Конфедерация 6 и 7 июня через подразделение гуманитарной помощи швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) восьмой раз доставила на оккупированную территории Донецкой области 300 тонн химических реагентов для очистки вод, которые будут использоваться на водоочистной станции коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", — говорится в сообщении на сайте министерства.