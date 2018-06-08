Суд отказался вернуть имущество Вышинскому

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Херсонский городской суд отказал защите Кирилла Вышинского в удовлетворении нового ходатайства. Адвокаты просили вернуть обвиняемому изъятое имущество.

Речь идет об автомобилях Mitsubishi Outlander и SsangYong Actyon. Машины забрали после обнаружения при обыске свидетельств о регистрации на имя журналиста.

Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик сообщила об отказе суда на своей странице в Facebook. Прокуратура Крыма — структура в составе Генпрокуратуры Украины, созданная после воссоединения полуострова с Россией.

Дело Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.