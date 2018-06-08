Суд отказался вернуть имущество Вышинскому

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Херсонский городской суд отказал защите Кирилла Вышинского в удовлетворении нового ходатайства. Адвокаты просили вернуть обвиняемому изъятое имущество.
Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик сообщила об отказе суда на своей странице в Facebook. Прокуратура Крыма — структура в составе Генпрокуратуры Украины, созданная после воссоединения полуострова с Россией.
Дело Вышинского
Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.