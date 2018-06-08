Восточные страны НАТО выступили за сдерживание и диалог с Россией

ВАРШАВА, 8 июн — РИА Новости. Страны "Бухарестской девятки" выступили за отношения с Россией с позиции усиления обороноспособности и диалога, говорится в декларации саммита "Бухарестской девятки", который проходит в Варшаве.
В Польской столице в пятницу проходит саммит "Бухарестской девятки" — стран восточного фланга НАТО.
"Подход НАТО к России, основанный на усиленной позиции сдерживания и обороны, а также открытости для политического диалога, в соответствии с решением, принятым на саммите в Варшаве, остается нашей политикой и руководит нашими действиями", — говорится в тексте декларации.
"Результаты диалога с Россией будут достигнуты в том случае, если Россия снова начнет в полной мере соблюдать международное право и свои международные обязательства, а НАТО будет поддерживать сильные механизмы сдерживания и обороны", — говорится в документе.
Данная декларация предназначается для саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе в июле.