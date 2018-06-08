Посольство в Лондоне высмеяло идею Джонсона создать антироссийский блок

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Архивное фото

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российское посольство в Лондоне отреагировало на публикацию о новом антироссийском блоке, создание которого министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон якобы намерен обсудить на ближайшем саммите G7.

Is there anything the UK Government can offer its partners other than confronting Russia? pic.twitter.com/ahsiP9Qmys — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) June 8, 2018

​"Существует что-нибудь такое, что правительство Великобритании может предложить своим партнерам, кроме противостояния России?" — задается вопросом ведомство.

На своей странице в Twitter посольство цитирует публикацию агентства Reuters, которое в свою очередь ссылается на BuzzFeed. По данным СМИ, комментарии Джонсона прозвучали на частной встрече с представителями Консервативной партии Великобритании.

Представители посольства в Лондоне часто комментируют публикации местной прессы о России. Так, накануне газета The Times опубликовала статью с заголовком "Россия в центре культурного кризиса. Мы можем помочь".

"The Times утверждают, что то, что российские музеи выставляют свои шедевры в Великобритании, означает культурный кризис в России. Что же тогда для нее значит успешная выставка Бэнкси в Москве?" — задались вопросом в ведомстве.