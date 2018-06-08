Ряд стран НАТО принял декларацию об усилении восточного фланга

ВАРШАВА, 8 июн – РИА Новости. Страны "Бухарестской девятки" приняли совместную декларацию для июльского саммита НАТО в Брюсселе об усилении присутствия Альянса на восточном фланге.

В польской столице в пятницу проходит саммит "Бухарестской девятки" — стран восточного фланга НАТО.

"Только что мы приняли совместную декларацию для саммита НАТО в Брюсселе", — сказал президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции. "Надеюсь, что сегодняшняя декларация и наша сходная позиция поможет принять решения на будущем саммите в Брюсселе", — добавил он.

В свою очередь, президент Румынии Клаус Йоханнис пояснил, что в декларации говорится о том, что "мы должны мы усилить восточный фланг НАТО — усиление присутствия НАТО на восточном фланге — на пространстве морском, сухопутном, воздушном и в пространстве кибернетическом". "Нет других вариантов, как усиление присутствия НАТО для противостояния угрозам", — сказал он.

Также президент Румынии заявил, что участники варшавской встречи "подчеркнули, что будем поддерживать нынешний подход НАТО в отношении России".

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской.