Трамп заявил, что не нуждается в советах демократов по саммиту с КНДР

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию американских демократов по КНДР и заявил, что не нуждается в их советах.

"(Экс-президент США Барак) Обама, (лидер демократов в сенате Чак) Шумер и (лидер демократов в Палате представителей Нэнси) Пелоси не предприняли никаких мер относительно КНДР, и теперь Шумер… говорит мне, что делать на саммите, который демократы никогда не смогли бы организовать. Шумер потерпел неудачу с Северной Кореей и Ираном, нам не нужен его совет!", — написал Трамп в Twitter

Ранее телеканал СМИ сообщили, что сенаторы-демократы предупредили Трампа, что не поддержат снятие санкций с КНДР, если не будут учтены их требования при заключении сделки с Пхеньяном.

Свои требования демократы изложили в письме, которое было направлено Трампу в понедельник. Так, политики требуют, чтобы Пхеньян провел полную денуклеаризацию, избавился от биологического и химического оружия, завершил производство и обогащение ядерных материалов, закрыл ракетную программу и позволил провести проверки. Соглашение также должно носить постоянный характер.

Как заявлял Шумер, демократы надеются, что переговоры пройдут успешно, но он также отметил, что Трамп должен быть готов отказаться от переговоров, если не сможет обеспечить хорошей сделки.

Встреча лидеров США и Северной Кореи запланирована на 12 июня в Сингапуре.