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Конфликт в Донбассе нельзя решить с помощью миротворцев ООН, заявили в ДНР

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (92)
13:5408.06.2018
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фотоГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Конфликт в Донбассе невозможно решить путем привлечения сторонних войск, а ввод контингента ООН в ДНР без согласия ее властей будет считаться интервенцией и оккупацией, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия сделает все для урегулирования проблемы Донбасса, заявил Путин

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минские соглашения в части безопасности невозможно выполнить без размещения миротворческой миссии в Донбассе.

"Этот конфликт невозможно решить введением сторонних войск. Здесь каждая пядь земли наша. И нам некуда отходить. Линия разграничения находится у аэропорта. От нас требуют обеспечить трехкилометровую зону. Я должен в город отвести свои подразделения? Такого никогда не будет", — сказал Захарченко.

Он напомнил, что согласно уставу ООН, "если нет согласия двух воюющих сторон, то эта миссия не вводится".

Представители ЛНР передают докладчику ООН Нильсу Мельцеру список удерживаемых Киевом лиц, которым было отказано в медицинской помощи
© Фото : Луганский Информационный Центр
ЛНР передала ООН список пленных, которым Киев отказал в медпомощи

А к нам с такими предложениями еще никто не обращался. Если обращений так и не поступит и миссию введут самостоятельно – мы будем воспринимать это как оккупацию, интервенцию", — сказал Захарченко.

Он подчеркнул, что на территории республики представителям ОБСЕ ничего не угрожает.

"Они здесь работают уже не один год. За все это время было лишь два случая, когда была какая-то угроза. Когда машина подорвалась на мине и когда под Никишино мы их спасли от обстрела, под огнем противника вывели их от туда. А в остальном они чувствуют себя абсолютно безопасно. Здесь нет угрозы безопасности миссии ОБСЕ. Под этим предлогом они просто пытаются сюда ввести 40 тысяч "миротворцев"… Это четыре полноценные дивизии. Это больше, чем наши первый и второй армейские корпусы… ООН хотят ввести, чтобы подавить любое сопротивление в случае атаки Украины", — заключил Захарченко.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что процесс ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс может занять несколько лет. По его словам, только согласование Совбеза ООН о направлении миротворцев в Донбасс продлится до конца года, "а потом надо найти деньги, надо найти людей, кто сюда поедет, а потом каждые полгода менять их… это настолько длительная процедура, что я не знаю, выдержим или нет".

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что никакой внятной реакции на предложения РФ о миротворцах в Донбассе Москва пока не получила.

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