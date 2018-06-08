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Во Франции в возрасте 102 лет умер фотограф Дэвид Дуглас Дункан

13:5308.06.2018
(обновлено: 14:09 08.06.2018)
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthАмериканский фотожурналист и военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан в своем доме во Франции. Архивное фотоАмериканский фотожурналист и военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан в своем доме во Франции. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

ПАРИЖ, 8 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Американский военный фотокорреспондент, друг художника Пабло Пикассо Дэвид Дуглас Дункан умер в возрасте 102 лет во французском городе Грасс, сообщили корреспонденту РИА Новости в музее Пикассо в Антибе.

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФотограф Дэвид Дуглас Дункан со своей книгой "Пикассо и Лумп"
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Фотограф Дэвид Дуглас Дункан со своей книгой "Пикассо и Лумп"

"Он умер вчера вечером в возрасте 102 лет. Причиной смерти стал, во-первых, его возраст, а во-вторых — пневмопатия, которая уже плохо поддается лечению в такие годы", — сказал директор музея Жан-Луи Андраль.

Он отметил, что "Дуглас был одним из самых важных фотографов XX и XXI века".

"Он снимал всю свою жизнь. Великий фотограф и великий человек. А еще он в 1956 году познакомился с Пабло Пикассо. Дункан стал большим другом — его и его семьи. Сделал немало замечательных его портретов", — добавил собеседник агентства

Дэвид Дуглас Дункан – американский фотожурналист и военный фотокорреспондент. После окончания факультетов зоологии и испанского языка Майамского университета работал внештатным фотокорреспондентом для изданий The Kansas City Star, Life, National Geographic.

© AFP 2018 / Raymond RoigВыставка работ Дэвида Дугласа Дункана в Перпиньяне, Франция
© AFP 2018 / Raymond Roig
Выставка работ Дэвида Дугласа Дункана в Перпиньяне, Франция

Во время Второй мировой войны служил военным фотокорреспондентом, освещал в том числе битву за Окинаву. После войны был принят в американский журнал Life. Известен фотографиями Корейской войны и войны во Вьетнаме. Из снимков Корейской войны Дункан составил книгу "Это война!", которая вышла в 1951 году, доходы от нее были направлены вдовам и детям морских пехотинцев, погибших во время конфликта. Фотографии войны во Вьетнаме были опубликованы в двух книгах – "Я протестую!" 1968-го года и "Война без героев" 1970-го года.

© AP Photo / Kirsty WigglesworthАмериканский фотожурналист и военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан в своем доме во Франции
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Американский фотожурналист и военный фотокорреспондент Дэвид Дуглас Дункан в своем доме во Франции

Среди работ Дугласа не только военные снимки — в 1960 году он выпустил книгу "Кремль", в которую вошли цветные фотографии российского искусства, недоступного в то время большинству иностранцев. Его фотографии съездов демократической и республиканской партий для избрания кандидата в президенты появилась в книге "Автопортрет: США" в 1969 году, фотографии исламского общества на Ближнем Востоке появились в книге "Мир Аллаха", а изображения "отца фотожурналистики" Анри Картье-Брессона вошли в книгу "Faceless".

Дункан также известен многочисленными фотографиями Пабло Пикассо, с которым он дружил на протяжении многих лет. Фотограф был одним из немногих, кому художник позволял снимать его во время работы. Работы с Пикассо вошли в восемь книг Дункана.

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