Трогательная история дружбы белорусского солдата и рыси попала на видео

МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Трогательное видео о дружбе служащего белорусской воинской части и рыси опубликовал Sputnik Беларусь.

Многие думают, что от диких хищников лучше держаться подальше: никто не знает, как они себя могут повести и чего от них ждать. Крупная кошка может причинить множество неудобств или даже серьезно покалечить.

Однако человечное и дружеское отношение помогает приручить даже дикого зверя. Рядовой бригады спецназа воинской части 3214 Алексей Липлянин перед уходом на службу не предполагал, что вскоре подружится с настоящей рысью. Все, что для этого понадобилось — внимание и забота.

Как только в части появилась рысь — это животное изображено на эмблеме бригады специального назначения — Алексей сам вызвался заботиться о детеныше. Он рассказал, что проводил с ним почти 24 часа в сутки, кормил и играл с котенком. Сегодня самец рыси уже совсем взрослый, его зовут Феникс, и дружба между человеком и хищником продолжается.

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