В НАТО не сомневаются в выводах Британии по "делу Скрипаля"

Военнослужащие Британии в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

Военнослужащие Британии в Солсбери рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. НАТО по-прежнему не имеет оснований сомневаться в выводах Лондона по делу об отравлении в Солсбери, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"У нас сохраняется озабоченность, и нет причин сомневаться в выводах британского правительства", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о "деле Скрипаля".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.