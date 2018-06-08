В Испании более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщили СМИ

МАДРИД, 8 июн – РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в центральной части Испании, сообщает агентство Europa Press.

Автобус ехал из Мадрида в Уэльву (автономное сообщество Андалусия) и попал в аварию в районе муниципалитета Мадридехос (провинция Толедо). Большинство получили легкие травмы, пять — серьезные порезы и двое — серьезные травмы, сообщили источники в службах по чрезвычайным ситуациям. Одного пассажира спасателям пришлось вытаскивать из автобуса.

В результате столкновения автобус вылетел с полосы, но не перевернулся. На месте работают медики, правоохранительные органы, медицинский вертолет.