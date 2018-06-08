В Совфеде ответили на заявление МИД Турции об "аннексии Крыма"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу про "аннексию" Крыма является попыткой переключить внимание Запада на Россию, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов. Можно предположить, что заявление министра — своего рода отвлекающий маневр, попытка переключения внимания Запада на Россию", — сказал Косачев.

По его словам, подобные слова явно не будут способствовать "улучшению отношений Москвы и Анкары".

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, заявил, что подобные высказывания вызывают "недоумение и возмущение" и не ведут к конструктивным взаимоотношениям.

Политик допустил, что Анкара может просто пытаться подыграть Евросоюзу.

"Вы знаете, где-то Эрдоган выступает критически к Евросоюзу, но в то же время у них просматривается стремление идти в его сторону", — сказал он.

"Начали забывать про Крым"

Во время выступления перед членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам в Анкаре Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые "начали забывать про Крым", и заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к России.

На встрече также присутствовали в присутствии главы МИД Украины Павла Климкина и депутата Верховной рады Украины, одного из лидеров организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева, которые участвуют в мероприятиях, приуроченных к 74-й годовщине депортации крымско-татарского народа.

Турция не первый раз заявляет о непризнании присоединения Крыма к России. В частности, в марте МИД республики опубликовал заявление, в котором назвал референдум о вхождении полуострова в состав России "нелигитимным". В ответ вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов напомнил Анкаре о послевоенных договорах, в которых безусловно признавался суверенитет России над полуостровом.

После распада СССР Крым оказался в составе Украины. В марте 2014 года после госпереворота в регионе прошел референдум и полуостров снова стал российским. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Киев по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией.

*Запрещенная в России организация

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