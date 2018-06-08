История с Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ, заявили в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 8 июн — РИА Новости. Инцидент с журналистом Аркадием Бабченко способен подорвать доверие к свободным СМИ, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы с облегчением узнали, что Бабченко жив. Однако этот инцидент может подорвать доверие к свободной прессе и быть использован для подпитки пропаганды. Мы все зависим от свободной и независимой прессы, которая важна в демократиях", — заявил он.

На минувшей неделе СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения и сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Она отметила также, что действия Бабченко в истории с инсценировкой убийства поставили крест на работе мирового журналистского сообщества по получению особых гарантий безопасности, необходимых, в том числе, при работе в горячих точках.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.