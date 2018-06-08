Киру Муратову похоронят в Одессе

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Известный режиссер Кира Муратора будет похоронена в Одессе, сообщили РИА Новости в Гильдии кинорежиссеров РФ.

Кира Муратова скончалась вечером 6 июня на 84-м году жизни.

"Похоронена Кира Муратова будет в Одессе, где жила и работала. По ее завещанию, присутствовать на прощании и похоронах будет только узкий семейный круг", — сообщила представитель гильдии.

Она уточнила, что дата похорон будет известна позже.