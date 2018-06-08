Австрия депортирует до 40 имамов и закроет мечети из-за закона об исламе

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия депортирует до 40 имамов и закроет мечети, нарушающие закон об исламе, сообщил Курц в Twitter.

По словам Курца, с 2015 года существует закон об исламе, который дает ведомству по делам религий всеобъемлющую возможность при подозрении на нарушение данного закона действовать самостоятельно и подключать МВД.

"За три года три моих предшественников такого не происходило. Сейчас это меняется", — заявил канцлер.

"По причине нарушений закона об исламе мы закрываем мечеть "Серых волков" (турецкая правая организация — ред.), распускаем арабскую религиозную общину, а также депортируем до 40 имамов Турецкого исламского союза за культурное и социальное сотрудничества в Австрии (ATIB) по причине нарушения запрета на зарубежное финансирование", — написал канцлер.

"Таким образом, мы решительно и активно противодействуем неправильному развитию и образованию параллельных сообществ и впредь будем действовать таким же образом, если закон об исламе будет нарушаться", — добавил он.

Как сообщает издание Presse, всего планируется закрыть семь мечетей: мечеть "Серых волков" в Вене и мечети под руководством арабской религиозной общины. ATIB уже долгое время подвергается критике, прежде всего из-за подозрений в насаждении турецкого национализма, отмечает издание.