Австрия депортирует до 40 имамов и закроет мечети из-за закона об исламе

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия депортирует до 40 имамов и закроет мечети, нарушающие закон об исламе, сообщил Курц в Twitter.
"За три года три моих предшественников такого не происходило. Сейчас это меняется", — заявил канцлер.
"По причине нарушений закона об исламе мы закрываем мечеть "Серых волков" (турецкая правая организация — ред.), распускаем арабскую религиозную общину, а также депортируем до 40 имамов Турецкого исламского союза за культурное и социальное сотрудничества в Австрии (ATIB) по причине нарушения запрета на зарубежное финансирование", — написал канцлер.
Как сообщает издание Presse, всего планируется закрыть семь мечетей: мечеть "Серых волков" в Вене и мечети под руководством арабской религиозной общины. ATIB уже долгое время подвергается критике, прежде всего из-за подозрений в насаждении турецкого национализма, отмечает издание.