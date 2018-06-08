В Италии сотрудники нескольких авиакомпаний объявили забастовку

РИМ, 8 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Сотрудники Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации Италии (ENAV) в пятницу проведут четырехчасовую забастовку, которая приведет к отменам и переносам рейсов в аэропортах крупнейших городов страны, в том числе Рима, Милана и Венеции.

Так, национальный авиаперевозчик Alitalia объявил об отмене 142 рейсов, список которых опубликован на сайте компании. Рейсов в Россию и из нее в списке не значится.

К забастовке провайдера управления воздушным движением, запланированной с 13.00 (14.00 мск) до 17.00 (18.00 мск), присоединились сотрудники авиакомпаний Air Italy и Blue Panorama.

Также в пятницу проходит забастовка общественного транспорта в Риме и Турине. В столице движение прекратили автобусы, метро, трамваи и пригородные поезда. Как и в случае с авиадиспетчерами, четырехчасовой интервал продлится с 8.30 по 12.30 местного времени. Неприятностей пассажирам добавила авария на одной из линий римского метрополитена, в результате чего были эвакуированы 1,5 тысячи человек.

Изменениям подверглось движение городского транспорта в Турине: его жители могут воспользоваться метро, автобусами и электричками в рамках двух временных промежутков с 6 до 9 утра и с 12.00 до 15.00 местного времени.

Ряд профсоюзов железнодорожников объявили всеобщую забастовку, которая затронет движение региональных составов. В то же время, высокоскоростные экспрессы и поезда, соединяющие города с аэропортами, обещают ходить по расписанию.