В Раде попросили созвать заседание СНБО из-за возможности потери Одессы

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову с просьбой созвать заседания СНБО из-за возможности потери Одессы, сообщил депутат парламента от партии "Батькивщина" Игорь Луценко.

Ранее неизвестные напали в Одессе на лидера местного "Автомайдана" Виталия Устименко, ранив его ножом. Кроме того, в мае неизвестные напали на экс-главу одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, он был госпитализирован.

"Вместе с коллегами из разных фракций обратился к Турчинову. Прошу инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, где террор против активистов набрал давно невиданные масштабы (неоднократные нападения на Виталия Устименко, Сергея Стерненко и др.). Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс", — написал Луценко на своей в Facebook, опубликовав фото депутатского обращения.