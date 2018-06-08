В Иране проходят массовые антиизраильские демонстрации

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Массовые антиизраильские демонстрации в честь дня Аль-Кудс, посвященного поддержке палестинского народа, проходят в пятницу в Иране, сообщает агентство IRNA.

По данным агентства, демонстрации проходят более чем в 900 городах. В этом году митинги идут под лозунгом "Победа фронта сопротивления, разгром враждебной деятельности США и Израиля, возвращение Палестины". Участники митингов выкрикивают лозунги, осуждающие действия Израиля в отношении палестинцев.

День Аль-Кудс был учрежден в Иране в 1979 году. Отмечается по лунному календарю в последнюю пятницу Рамадана. В этот день в арабских странах проходят массовые демонстрации в поддержку палестинского народа. В пятницу многотысячные демонстрации прошли в Йемене, Ираке. Несколько тысяч демонстрантов приняли участие в мирном шествии в Дамаске.