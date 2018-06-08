МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Двусторонний саммит РФ и США на высшем уровне маловероятен до проведения в ноябре промежуточных выборов в конгресс, американский лидер Дональд Трамп не будет рисковать, чтобы обеспечить хороший результат для Республиканской партии, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США сообщила, что австрийские власти готовы принять у себя встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В свою очередь высокопоставленный европейский источник сообщил изданию, что саммит может пройти в Вене этим летом. Российский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность встречи президентов, но конкретных договоренностей на сегодняшний день нет. Представитель совета национальной безопасности Белого дома подтвердил агентству, что Австрия действительно выразила готовность провести встречу, но в данный момент Белому дому "нечего объявить на этот счет".

По словам Батюка, выбор Австрии в качестве места проведения саммита был бы логичным.

"В том, что если встреча состоится и в качестве места ее проведения предполагается страна Центральной Европы, — здесь ничего необычного. Собственно, и раньше советские и американские лидеры неоднократно встречались и в Австрии, и в Швейцарии. Это вполне понятно – это на полпути между двумя столицами", — заявил эксперт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что "важен не сам символизм места, а содержательная часть встречи". Эксперт считает, что сейчас для полноценного двустороннего саммита сложилась не самая подходящая ситуация.

"Сейчас ситуация для такой встречи крайне неблагоприятная ввиду того, что в США на носу промежуточные выборы в конгресс, которые будут иметь очень большое значение лично для Трампа и для американской политики в целом. В этих условиях такого рода встреча с зарубежным лидером, к которому отношение в Америке неоднозначное, и исход этой встречи не очень понятен, может принести больше вреда, чем пользы и для Трампа, и для его партии, для их перспектив в конгрессе", — пояснил Батюк.

Он добавил, что в таких условиях встреча до выборов в конгресс может и не состояться. "Вполне возможно, что до выборов Трамп предпочтет не рисковать", — заявил эксперт.

О планах провести двустороннюю встречу Путина и Трампа впервые публично было объявлено в марте — американский лидер тогда позвонил Путину, чтобы поздравить его с переизбранием на пост президента, и предложил организовать саммит, назвав в качестве возможной площадки Вашингтон. С тех пор, как заявляли российские власти, подготовка встречи не продвинулась вперед. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ощущает дефицит инициативы и конкретики со стороны своих американских партнеров по вопросу организации встречи Путина и Трампа, а помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что вопрос встречи президентов РФ и США до ноябрьского саммита G20 пока не прорабатывается.