Силовики обстреляли патруль ОБСЕ, заявили в ЛНР

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был вынужден покинуть поселок Голубовское после обстрела со стороны вооруженных сил Украины, сообщили в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в СЦКК.

Накануне произошел минометный обстрел населенного пункта Голубовское, в результате которого был поврежден маршрутный автобус, пострадали 6 мирных жителей.

"Восьмого июня патруль СММ ОБСЕ выдвинулся в поселок Голубовское для установления фактов данного обстрела. Об этом СММ ОБСЕ уведомила украинскую сторону СЦКК. В 9.00 8 июня с целью недопущения работы ОБСЕ ВСУ совершили обстрел данного района с направления Новотошковское с применением минометов калибра 82 миллиметра и БМП-1, в результате повреждено здание детского сада в поселке Донецкий. В связи с угрозой безопасности представители СММ ОБСЕ покинули район Голубовского", — сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

Представительство ЛНР в СЦКК призывало СММ ОБСЕ "дать соответствующую оценку грубейшим нарушениям минских соглашений украинской стороной".