Радикалы хотели заживо сжечь Януковича в 2014 году, заявил свидетель

Участники митинга в поддержку Евромайдана в Харькове. Архивное фото

Участники митинга в поддержку Евромайдана в Харькове. Архивное фото

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Бывший руководитель службы безопасности экс-президента Украины Владимир Павленко заявил в суде, что радикалы в 2014 году хотели заживо сжечь Януковича.

Он уточнил, что речь идет о харьковских радикалах. У Януковича был запланирован визит в этот город. Там он должен был посетить съезд Партии регионов.

Убийство бывшего украинского лидера готовили сразу две группы из числа представителей националистической партии "Свобода" и их сторонников, рассказал Павленко.

"Если покушение первой группы будет неудачным, а планировалось убийство президента из огнестрельного оружия <…>, то при выводе президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при выезде кортежа забросать коктейлями Молотова и заживо сжечь", — сказал он.

После поступления этой информации визит в Харьков отменили, добавил свидетель.

Дело Виктора Януковича

Суд начал рассматривать по существу дело о госизмене против Виктора Януковича летом прошлого года. Это одно из нескольких уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота 2014 года.

Прокуратура намерена потребовать для обвиняемого пожизненное заключение. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Недавно суд прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. Прения назначены на 30 и 31 июля, запасная дата — 1 августа.

На заседании в пятницу запланирован допрос по видеоконференции свидетелей стороны защиты.