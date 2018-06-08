КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Бывший руководитель службы безопасности экс-президента Украины Владимир Павленко заявил в суде, что радикалы в 2014 году хотели заживо сжечь Януковича.
Убийство бывшего украинского лидера готовили сразу две группы из числа представителей националистической партии "Свобода" и их сторонников, рассказал Павленко.
"Если покушение первой группы будет неудачным, а планировалось убийство президента из огнестрельного оружия <…>, то при выводе президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при выезде кортежа забросать коктейлями Молотова и заживо сжечь", — сказал он.
После поступления этой информации визит в Харьков отменили, добавил свидетель.
Дело Виктора Януковича
Суд начал рассматривать по существу дело о госизмене против Виктора Януковича летом прошлого года. Это одно из нескольких уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота 2014 года.
Недавно суд прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. Прения назначены на 30 и 31 июля, запасная дата — 1 августа.
На заседании в пятницу запланирован допрос по видеоконференции свидетелей стороны защиты.