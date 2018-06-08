Гройсман попросил пересмотреть размер премий сотрудникам "Нафтогаза"

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой пересмотреть размер премий сотрудников компании, которые были выделены по итогам судебного спора с "Газпромом".

Ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать сотрудников компании на более чем 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Фракция "Радикальной партии" в Раде Украины потребовала отменить это решение. По словам лидера партии Олега Ляшко, правительство должно отменить решение о премировании, изменить состав наблюдательного совета компании, в котором из семи членов четыре иностранца.

"Я обеспокоен таким решением. Поэтому я направил письмо в независимый наблюдательный совет с тем, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали кабинет министров Украины", — заявил Гройсман в пятницу в ходе часа вопросов членам правительства в Верховной раде.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.