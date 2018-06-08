Премьер Малайзии разрешил чиновникам принимать в подарок только цветы и еду

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад разрешил правительственным чиновникам принимать в качестве подарков только еду, цветы и фрукты, передает интернет-версия газеты New Straits Times.

Как сообщает издание, малайзийский премьер в пятницу в ходе пресс-конференции заявил о новой политике, ограничивающей список подарков для чиновников, которая незамедлительно вступает в силу. Новая мера была принята в рамках борьбы с коррупцией.

"Если здесь есть кто-нибудь, кто приготовил мне подарок, я его не приму. Но вы можете подарить мне цветы, еду или фрукты, ничего более. Мы откажемся от всего остального… То же самое касается всех правительственных чиновников. Они не могут принимать любые подарки", — заявил премьер. Он отметил, что те, кто дарят подарки, "также виноваты, как и те, кто их получают".

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Малайзии за первые две недели у власти объявил о предстоящем упразднении ряда государственных ведомств и понижении на 10% заработной платы членов кабинета министров.