Свидетель по делу Януковича рассказал, что на Майдане готовили теракт

Ситуация на Украине в 2014 году. Архивное фото

Ситуация на Украине в 2014 году. Архивное фото

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. В феврале 2014 года штаб оппозиционных сил планировал подорвать на Майдане бензовоз. Об этом на заседании Оболонского районного суда рассказал бывший руководитель службы безопасности Виктора Януковича Владимир Павленко.

"В 2014 году угрозы президенту начали носить системный характер терактов", — сказал свидетель.

Он уточнил, что в основном угрожали из штаба оппозиции.

В частности, 18 февраля работавшая с протестующими разведка доложила о планах оппозиции "захватить бензовоз, направить его на Майдан, скопить людей и подорвать". После этого должен был состояться захват административных зданий.

Этому помешали сотрудники Службы безопасности Украины, заявил Павленко.

При этом свидетель отказался назвать суду фамилии людей, которые сообщили ему информацию о планирующемся теракте, сославшись на то, что переживает за их безопасность.

Дело Виктора Януковича

Суд начал рассматривать по существу дело о госизмене против Виктора Януковича летом прошлого года. Это одно из нескольких уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота 2014 года.

Прокуратура намерена потребовать для обвиняемого пожизненное заключение. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Недавно суд прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. Прения назначены на 30 и 31 июля, запасная дата — 1 августа.

На заседании в пятницу запланирован допрос по видеоконференции свидетелей стороны защиты.