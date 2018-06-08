КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. В феврале 2014 года штаб оппозиционных сил планировал подорвать на Майдане бензовоз. Об этом на заседании Оболонского районного суда рассказал бывший руководитель службы безопасности Виктора Януковича Владимир Павленко.
Он уточнил, что в основном угрожали из штаба оппозиции.
В частности, 18 февраля работавшая с протестующими разведка доложила о планах оппозиции "захватить бензовоз, направить его на Майдан, скопить людей и подорвать". После этого должен был состояться захват административных зданий.
Этому помешали сотрудники Службы безопасности Украины, заявил Павленко.
При этом свидетель отказался назвать суду фамилии людей, которые сообщили ему информацию о планирующемся теракте, сославшись на то, что переживает за их безопасность.
Дело Виктора Януковича
Суд начал рассматривать по существу дело о госизмене против Виктора Януковича летом прошлого года. Это одно из нескольких уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота 2014 года.
Недавно суд прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. Прения назначены на 30 и 31 июля, запасная дата — 1 августа.
На заседании в пятницу запланирован допрос по видеоконференции свидетелей стороны защиты.