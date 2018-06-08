В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Турции об "аннексии Крыма"

10:1308.06.2018
(обновлено: 11:42 08.06.2018)
2940437271
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Заявление главы МИД Турции о Крыме вызывает недоумение и возмущение, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые "начали забывать про Крым", и заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к России.
Швыткин подчеркнул, что Анкара ведет себя непредсказуемо. Он отметил "подвижки в военной области", особенно в части военно-технического сотрудничества. "Но в то же время есть к ним некоторые вопросы по сирийскому урегулированию", — добавил депутат.
Политик допустил, что Анкара может просто пытаться подыграть Евросоюзу.
"Вы знаете, где-то Эрдоган выступает критически к Евросоюзу, но в то же время у них просматривается стремление идти в его сторону", — сказал он.
Однако подобные заявления со стороны Турции не ведут к конструктивным взаимоотношениям, заключил Швыткин.
Давление на Россию из-за Крыма
Отношения России и стран Евросоюза ухудшились во время политического кризиса на Украине в 2014 году. После возвращения Крыма Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции.
Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз отмечали, что язык санкций контрпродуктивен. В то же время власти подчеркивали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.
По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно" — за возвращение в состав России проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
Масштабный концерт-митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, состоялся в воскресенье в центре Краснодара.
Жители и гости кубанской столицы смогли принять участие в народных гуляньях, посмотреть выступления творческих кубанских коллективов.
Для всех желающих были организованы конкурсы и мастер-классы. Весенняя погода в Краснодаре располагала к прогулкам. На мероприятие приходили семьями.
Музыкальную часть митинга открыли Кубанский духовой оркестр творческого объединения "Премьера", хор и Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница" Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.
Перед зрителями выступили ансамбль казачьей песни "Криница", Хор Краснодарского края, ансамбли "Адажио", "Гильце" и "Скрыня", группа "Музыкальный квартал".
Также на площади состоялся концерт российской группы "Градусы".
Организатором мероприятия выступило Краснодарское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" при содействии краевых и городских общественных объединений, ветеранских и молодежных организаций.
В праздничном мероприятии приняли участие более 21 тысячи жителей и гостей Краснодара.