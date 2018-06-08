В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Турции об "аннексии Крыма"

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Заявление главы МИД Турции о Крыме вызывает недоумение и возмущение, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые "начали забывать про Крым", и заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к России.

Швыткин подчеркнул, что Анкара ведет себя непредсказуемо. Он отметил "подвижки в военной области", особенно в части военно-технического сотрудничества. "Но в то же время есть к ним некоторые вопросы по сирийскому урегулированию", — добавил депутат.

Политик допустил, что Анкара может просто пытаться подыграть Евросоюзу.

"Вы знаете, где-то Эрдоган выступает критически к Евросоюзу, но в то же время у них просматривается стремление идти в его сторону", — сказал он.

Однако подобные заявления со стороны Турции не ведут к конструктивным взаимоотношениям, заключил Швыткин.

Давление на Россию из-за Крыма

Отношения России и стран Евросоюза ухудшились во время политического кризиса на Украине в 2014 году. После возвращения Крыма Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции.

Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз отмечали, что язык санкций контрпродуктивен. В то же время власти подчеркивали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно" — за возвращение в состав России проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова.

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