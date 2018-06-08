В Киеве разгромили табор цыган

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Неизвестные с топорами и молотками разгромили табор цыган в украинской столице, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба киевского отделения Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в ходе профилактических мероприятий в Национальном парке "Голосеевский" правоохранители установили, что во временном поселении живут цыгане.

"После того, как люди, которые жили во временном поселении, оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотками прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. В результате таких действий никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.