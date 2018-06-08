Российские С-400 минимизируют внешнюю зависимость Турции, заявили в Анкаре

АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 сводят к минимуму внешнюю зависимость Турции, это требование ее национальных интересов, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"Приобретение ЗРК С-400 – требование национальных интересов Турции, не имеющее ничего общего с политикой… Российские системы ПВО минимизируют внешнюю зависимость Турции. Это очень важно для нашей страны", — цитирует Сойлу агентство Anadolu

Министр отметил, что в данный момент Турция не в силах предотвратить ракетный удар по территории страны, при этом российские ЗРК укрепят мощь систем ПВО Турции и позволят устранить вероятные угрозы из-за рубежа. По словам Сойлу, страны, отказавшиеся поставлять Анкаре современные системы ПВО, стремятся ослабить военный потенциал Турции.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи этих комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Группа американских сенаторов внесла законопроект об ограничении поставок Турции F-35. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы, назвав в качестве возможной альтернативы сотрудничество в этой области с Россией.