В Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек

БАКУ, 8 июн – РИА Новости. Микроавтобус перевернулся в Азербайджане, пострадали 11 человек, состояние троих крайне тяжелое, сообщила РИА Новости в пятницу представитель минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова.

"ДТП произошло на трассе Баку — Шамахы — Евлах, перевернулся микроавтобус, на место происшествия сразу же выехало несколько бригад скорой помощи. Пострадали 11 человек, состояние троих крайне тяжелое. Им оказывается вся необходимая помощь", — сказала Ахмедова.

Как сообщили РИА Новости очевидцы, ДТП произошло около 09:00 (08:00 по мск) на участке дороги, проходящей через село Мирикенд Шамахинского района.