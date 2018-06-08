Силовики четыре раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (87)

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о трех нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило четыре раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, территории ДНР украинские силовики выпустили 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 46 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 37 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

По данным МЧС ДНР, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков на юге республики произошло два пожара.

"Село Саханка, улица Мира, хозпостройка – пожар. Хозпостройка уничтожена полностью. Возле села Безыменное, открытая территория – уничтожено 500 квадратных метров сухой травы", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.