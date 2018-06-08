Президент Южной Кореи посетит Россию с 21 по 23 июня

ТОКИО, 8 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Россию с государственным визитом 21-23 июня, сообщила администрация президента на своей странице в соцсети Facebook.

"Президент Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня совершит трехдневный государственный визит в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина", — говорится в сообщении.

Это будет первый визит южнокорейского президента в РФ за последние 19 лет.

Как сообщил на брифинге перед журналистами официальный представитель президентской администрации Ким Ый Гём, в ходе визита Мун Чжэ Ин проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако конкретную дату переговоров не назвал. Представитель администрации заявил, что "целью государственного визита станет обсуждение путей расширения сотрудничества с Россией, которая стоит в центре Новой Северной политики".

Новая Северная политика и Новая Южная политика являются краеугольными камнями внешнеполитического курса Мун Чжэ Ина по построению контактов с соседними странами.

Также в ходе визита Мун Чжэ Ина будет обсуждаться вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Сообщается, что в Москве Мун Чжэ Ин также выступит в Государственной думе и станет первым южнокорейским президентом, выступившим перед российскими депутатами. Затем он отправится в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать команду Южной Кореи в матче с Мексикой на чемпионате мира по футболу, а 23 июня вернется на родину.