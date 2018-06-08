СМИ рассказали о военных преступлениях австралийских солдат в Афганистане

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Солдаты из спецподразделений австралийской армии, предположительно, совершали военные преступления во время пребывания в Афганистане, сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на доклад властей.

Как сообщает газета, внутренняя проверка в отношении военных была инициирована в 2016 году командующим силами специальных операций генерал-майором Джеффом Сенгельманом и поддержано главнокомандующим силами обороны Ангусом Кэмпбэллом.

В документе говорится о "несанкционированном и незаконном применении насилия во время операций" австралийскими солдатами, "пренебрежительное отношение к человеческой жизни и достоинству". Преступления, вероятно, происходили на фоне отсутствия подотчетности командования за действия подразделений, в которых служили нарушители.

Суд штата Новый Южный Уэльс, основываясь на полученной информации, начал собственное расследование изложенных в докладе фактов, которые затрагивают действия австралийского контингента в Афганистане с 2001 по 2016 год, отмечает издание.