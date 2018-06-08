На Украине уволили онколога, отказавшегося бесплатно лечить ветерана ВСУ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. На Украине уволили врача Национального института рака, которая отказалась лечить военного, принимавшего участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Лікар яка відмовила ветерану АТО у лікуванні вже звільнена.

Дякую громадськості та народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію на захист наших ветеранів. Пересвідчусь, що Віталій отримає необхідну допомогу. pic.twitter.com/8eqkryqkfv — Уляна Супрун (@usuprun) 7 июня 2018 г.

Как сообщает Obozrevatel, родившаяся в Донецке онколог Анна Губарева некоторое время назад отказалась обеспечить льготным лечением спецназовца Виталия Драгана. Мужчина прошел уже восемь курсов химиотерапии в Кировоградском областном онкодиспансере, но его состояние продолжало ухудшаться. Тогда он получил направление в Национальный институт рака в Киеве.

"Попал к госпоже Губаревой Анне Александровне, кандидату медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, что мне нужно. Встретила она меня так, что даже в жар бросило: "Никаких тебе льгот, потому что ты братский народ убивал", — рассказал Драган.

По его словам, за курс лечения ему назначали полную стоимость — 200 тысяч гривен (приблизительно 472 тысячи рублей).

Врач, в свою очередь, объяснила журналистам, что пациент услышал только одну фразу.

"Виталий нуждается в пересадке костного мозга, но государство на это деньги не выделяет. Поэтому боец "АТО" должен искать спонсоров, чтобы они оплатили эту процедуру", — пояснила Губарева.