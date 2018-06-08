ВСУ обстреляли территорию ЛНР пять раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (86)

ЛУГАНСК, 8 июн — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В четверг в ЛНР проинформировали, что в населенном пункте Голубовское под обстрел попала маршрутка, шесть человек получили ранения.

"За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1 и стрелковое оружие", — сообщает милиция ЛНР.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Голубовское, Калиново, Желобок и Донецкий. В ведомстве уточнили, что всего было выпущено порядка 25 снарядов.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

Украинские военные, в свою очередь, заявили о 37 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки, четверо военных получили ранения.

Согласно сообщению пресс-центра военной операции Украины в соцсети Facebook, "зафиксировано 37 нарушений прекращения огня противником… во время боев ранения получили четверо воинов".

Как заявляют украинские военные со ссылкой на разведку, один ополченец погиб, двое ранены. Подтверждением этих данных со стороны самопровозглашенных республик Донбасса РИА Новости не располагает.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.